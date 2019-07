Reinildo assina pelo Lille até 2022

O futebolista moçambicano Reinildo, que esteve emprestado pelo Belenenses ao Lille na segunda metade da última temporada, assinou contrato em definitivo até 2022, anunciou esta segunda-feira o clube que disputa a Liga francesa.Em comunicado divulgado no site oficial, o Lille confirmou ter acionado a opção de compra sobre o internacional moçambicano, de 25 anos, que tinha sido cedido pelos lisboetas em janeiro.O Lille, que foi segundo classificado na última edição da Liga francesa, não divulgou os valores envolvidos na operação, mas a comunicação social portuguesa refere que o jogador deverá custar cerca de quatro milhões de euros ao emblema gaulês.Reinildo chegou a Portugal em 2015, para jogar no Benfica B, tendo ainda representado Fafe e Sporting da Covilhã, antes de se transferir para o Belenenses, que o cedeu aos franceses no 'mercado de inverno'.No Lille, atuam os portugueses José Fonte, Xeka, Rui Fonte e Rafael Leão.