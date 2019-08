Renato Sanches apresentado no Lille: «Tenho qualidade para ser bom jogador»

"Estou contente por estar aqui, por representar o Lille. É um bom projeto para mim e temos uma equipa boa e jovem. Vamos tentar fazer um bom campeonato como fizemos o ano passado e jogar bem a Champions. É uma nova competição para o clube, queremos ganhar o maior número de jogos, mas também tentar fazer um bom campeonato francês", afirmou em conferência de imprensa. Renato Sanches foi apresentado esta segunda-feira no Lille. O internacional português, que assinou por quatro temporadas com o emblema francês, não escondeu a sua confiança nesta nova etapa da sua carreira."Estou contente por estar aqui, por representar o Lille. É um bom projeto para mim e temos uma equipa boa e jovem. Vamos tentar fazer um bom campeonato como fizemos o ano passado e jogar bem a Champions. É uma nova competição para o clube, queremos ganhar o maior número de jogos, mas também tentar fazer um bom campeonato francês", afirmou em conferência de imprensa.

"A liga francesa é uma liga rápida, agressiva, com muitos jogadores com qualidade individual. É diferente da liga alemã. É uma liga competitiva e muito renhida".



E prosseguiu, avaliando a sua passagem pelo Bayern Munique. "O futebol é mesmo assim. Temos de passar por momentos bons e momentos maus. Acredito que tenho qualidade para ser bom jogador e vou continuar a trabalhar. Com 22 anos já ganhei alguns títulos e quero continuar a trabalhar. Acho que consigo conquistar mais títulos. O objetivo é continuar a trabalhar e não desisitir. Quem desiste não ganha. (...) Quando cheguei não estava muito preparado. Não fui opção sempre, mas já não quero falar nisso. Desejo tudo de bom ao Bayern onde aprendi a nunca desistir".



"Não queria ir para um sítio onde queriam que eu estivesse mas onde precisavam de mim. Falei com o Luís Campos, com o Fonte, com o treinador e foram boas influências para mim para assinar".



Renato Sanches não escondeu ainda o carinho que tem por França, sublinhando a conquista do Euro'2016. "É um país que vamos recordar para sempre, onde ganhámos o nosso campeonato europeu. Foi uma experiência única que vou recordar para sempre. Foi o país que nos deu ao Europeu, mas podia ter sido a França ou outro, mas estou contente por voltar cá".