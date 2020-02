Renato Sanches brilha no Lille: «Foi um veneno para o Angers»

Autor do segundo golo na vitória do Lille por 2-0 diante do Angers , Renato Sanches voltou a merecer rasgados elogios por parte da imprensa francesa. Escolhido por vários meios de comunicação como o melhor em campo nessa partida, o jogador formado no Benfica destacou-se essencialmente no capítulo do passe (91% de acerto), mas também pelo golo marcado, o seu segundo na Ligue 1.O portal 'Onze Mundial', por exemplo, deu nota 7 ao médio português, numa análise na qual considerou que este "foi um veneno para o Angers ao ser bastante ativo na frente de ataque com muitas ações de perigo, mas também bastante eficaz no plano defensivo".Quanto ao 'Maxifoot', que dá uma nota acima (8), refere que o português "fez a diferença pelas suas arrancadas supersónicas e pelo impacto nos duelos". O referido portal assume que na primeira parte sentiu algumas dificuldades por estar encostado à linha, algo que mudaria na segunda metade, quando passou para o centro. "Passes em profundidade, um corpo monstruoso com as suas arrancadas imparáveis, matou o jogo com um poderoso remate rasteiro", finaliza.Já o 'Le Figaro', numa análise mais curta e objetiva, destaca o seu peso no meio campo e o facto de ninguém ter tocado tantas vezes a bola como o português (102 toques).