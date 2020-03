Renato Sanches candidato a melhor do mês

Com dois golos em fevereiro, Renato Sanches é candidato a melhor futebolista do mês na liga francesa. O internacional português do Lille concorre ao prémio com Kylian Mbappé, a estrela do Paris SG, e com o médio Téji Savanier, do Montpellier. Neste arranque de março, o ex-Benfica mantém as boas exibições e esteve no lance que deu o golo do triunfo sobre o Lyon. Em dezembro, foi considerado o melhor jogador do clube.