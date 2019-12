Renato Sanches e a "oferta séria" do PSG: «Não me deixaram sair»

Renato Sanches voltou a dar que falar na imprensa mundial após ter realizado uma boa exibição na receção do Lille ao Montpellier e que culminou com o golo da vitória (2-1) apontado pelo médio, de 22 anos. Após tal desempenho, Renato prometeu fazer ainda mais esta temporada e, este domingo, revelou que antes de rumar ao seu atual clube recebeu outra proposta do futebol francês."É verdade que recebi uma oferta séria do PSG, mas o Bayern e o meu treinador, Niko Kovac, não me deixaram sair. Mas isso agora faz parte do passado", disse em entrevista à Téléfoot este domingo.O internacional português não esconde estar a viver um bom momento e aponta um das suas metas a curto prazo. "O meu objetivo é regressar à Seleção para o próximo Europeu", sublinhou.