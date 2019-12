Renato Sanches e a "sensação extraordinária" de marcar: «Há muito que esperava por isto»

O Lille venceu (2-1) o Montpellier, numa partida em que Renato Sanches foi decisivo. O médio, de 22 anos, estreou-se a marcar pelo clube com um golo aos 84’ e fez assim o 2-1 que mantém a formação orientada por Christophe Galtier no 3º lugar do campeonato. "Marcar é sempre um sentimento extraordinário. Há muito que esperava por isto", disse o jogador português"É verdade que durante um ou dois anos não estive ao meu melhor nível mas para mim isso faz parte do passado. Graças ao meu trabalho atualmente voltei a ter estas sensações. Estou concentrado no Lille e no que posso fazer", acrescentou.Feliz, Renato Sanches revelou que tinha a sensação que as coisas iam correr bem. "Avisei os meus colegas que isso ia acontecer. Já tinha tido oportunidades mas sem sucesso."No final do encontro , Christophe Galtier deixou elogios a Renato Sanches. "Teve uma dinâmica muito boa e fez o seu melhor jogo. Esteve acima dos outros 21 jogadores nesta partida. Fez coisas magníficas que as pessoas que vêm ao estádio querem ver. Estou muito feliz por ele e pelo clube." *