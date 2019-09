Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Renato Sanches e as críticas do 'L'Equipe: «Não soube de nada, não me foco nesse género de coisas» Médio do 3.º classificado da Ligue 1 crê que a equipa está a evoluir e... só pode melhorar





• Foto: Getty Images