Renato Sanches é campeão francês: «Sei que vou fazer mais na próxima época»

Igual a si próprio. Renato Sanches sagrou-se campeão francês e fez a festa no centro do relvado, ao lado dos companehrios do Paris SG. Contudo, na hora de falar aos jornalistas, o internacional português teve os pés bem assentes na terra, especialmente quando fez um balanço pessoal da temporada.

"É um título e é sempre bom ganhar, portque estamos num clube muito competitivo. Aqui lutamos por tudo, da Liga dos Campeões à Taça de França", revelou.

"A nível pessoal sei que tenho de estar neste nível e manter a consistência. Tive um ano complicado. Sei que não foi fácil e nem sei o que se passou. Continuo a fazer o meu trabalho, porque na próxima temporada sei que vou fazer mais e chegar o meu nível", rematou.