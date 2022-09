Renato Sanches e Verratti deverão engrossar as opções do Paris SG frente ao Benfica

O treinador Christophe Galtier deverá contar com duas boas notícias para o embate com o Benfica, a contar para a terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que se disputa na sexta-feira. Há dois jogadores do Paris Saint-Germain que, segundo o 'Le Parisien', devem recuperar a tempo de estarem aptos a jogarem na Luz: Renato Sanches e Marco Verratti.O português, precisamente formado nas águias, está ausente há mais de duas semanas com queixas nos adutores, não tendo sido chamado à Seleção Nacional por Fernando Santos. Nos últimos dias, o médio luso tem evoluído favoravelmente.O mesmo sucede com o internacional italiano. Verratti, de 29 anos, sofreu uma contusão no gémeo da perna esquerda. O regresso aos treinos espera-se que suceda nos próximos dias. Garantida já estava a ausência no jogo do campeonato, diante do Nice, por castigo.Paris Saint-Germain e Benfica têm seis pontos cada ao cabo de duas jornadas e vão disputar o primeiro lugar do grupo da Champions, em Lisboa.