Renato Sanches no onze da Ligue 1

Renato Sanches está finalmente a conseguir expressar todo o seu potencial ao serviço do Lille, tendo sido agora eleito pelo ‘L’Équipe’ para o Onze Ideal da Ligue 1. O diário desportivo francês baseia-se na pontuação atribuída aos jogadores no campeonato ao longo de 2019/20, salvaguardando o facto de a prova estar interrompida e, como tal, a equipa poder sofrer reajustamentos quando ela for reatada.

"Uma aposta audaz por parte do Lille [pagou 20 M€ ao Bayern] que tem vindo a revelar-se acertada", escreve o ‘L’Équipe’ sobre o médio luso de 22 anos, que no Onze Ideal forma dupla no meio-campo com Verratti (Paris SG).

Líder da competição com 12 pontos de vantagem sobre o Marselha, o Paris SG é o clube que mais jogadores coloca no Onze Ideal. Quatro... além de Thomas Tuchel, o treinador! Quem são? Verratti, Di María, Neymar e Mbappé. Quinto classificado na Ligue 1, o Reims elege três elementos: Rajkovic, Abdelhamid e Kamara. Além de Renato Sanches, o Lille contribui com Gabriel. A contabilidade encerra-se com Simakan (Estrasburgo) e Ben Yedder (Monaco).