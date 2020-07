Renato Sanches testa positivo à covid-19 e não pode deixar Portugal

O treinador do Lille revelou que três jogadores do Lille, entre eles Renato Sanches, testaram positivo à Covid-19. Os outros foram Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba. De acordo com o técnico, contraíram o novo coronavírus durante a semana de férias da equipa, entre 6 e 13 de julho.





"Renato, o primeiro a ter sintomas, está em Portugal. Terá de cumprir dois testes negativos para ser autorizado a viajar. Quanto aos outros dois, estão em França e deverão voltar em breve aos treinos, provavelmente já na segunda-feira", referiu Christophe Galtier depois do particular deste sábado com o Mouscron (vitória por 2-1)."Vamos continuar a comportar-nos como até aqui e ficaremos novamente confinados. Será uma confusão. Cabe ao Estado tomar medidas. Passei oito dias no sul e o que vi ... Entre nós, não devemos incentivar, mas proibir. Caso contrário, não podemos evitar uma segunda vaga", criticou o técnico.Christophe Galtier assume ser "apenas treinador", contudo diz acompanhar "de perto" o que se passa em França, entendendo que se vier uma segunda vaga "será difícil para todos". "Temos de ser mais firmes e apelar à responsabilidade individual. Tem havido aumento dos casos. Eu gostaria que todos fossem responsáveis. Não podemos retomar uma vida normal, mas pelo menos uma atividade profissional", alertou.Na próxima semana, e de acordo com o protocolo enviado recentemente pela Liga francesa, os atletas que no sábado disputam um particular em Bruges, Bélgica, não terão acesso aos balneários ou chuveiros, nem autorização para ter refeições coletivas.