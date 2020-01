Renato Sanches: «Trabalhei muito para recuperar a minha autoconfiança»

Renato Sanches procura no Lille regressar aos desempenhos que o levaram a ser eleito 'Golden Boy' aos 18 anos, numa temporada em que ainda ajudou Portugal a sagrar-se campeão da Europa. A saída do Benfica para o Bayern Munique não produziu os efeitos desejados - ainda passou pelo Swansea, mas uma lesão impediu-o de brilhar na Premier League - pelo que agora o internacional português procura em França retomar o caminho do sucesso.





"Cheguei ao Lille há apenas alguns meses e sinto-me muito bem, seja no clube, na cidade ou no país. Tive vários problemas físicos que me impediram de jogar regularmente no início da temporada. Apesar dessa ausência em campo, contei com meus companheiros de equipa, incluindo o José Fonte. O apoio deles ajudou a que me adaptasse rapidamente. Sinto-me muito bem aqui", explicou o português, numa entrevista ao site do clube.Renato confessa estar satisfeito com os seus recentes desempenhos. "Acima de tudo, estou feliz por jogar futebol. Trabalhei muito para recuperar o meu nível de jogo, o meu potencial e também a autoconfiança. Os meus companheiros de equipa e o staff acreditam em mim. Graças a tudo isso sinto-me cada vez melhor. Quero continuar a evoluir e a jogar bem, para deixar os nossos adeptos satisfeitos."Depois dos maus momentos por que passou, Renato Sanches marcou um golo ao Montpellier e explicou como se sentiu. "Fiquei muito feliz ao ver a bola entrar, foi um momento de euforia. Antes do jogo avisei os meus companheiros de equipa que marcaria. Já procurava este momento há algum tempo e desta vez consegui, foi maravilhoso, sobretudo porque foi o golo da vitória!"O próximo encontro será contra os campeões do PSG e Neymar, Mbappé e companhia que se cuidem... "Será um grande encontro. Queremos obter um bom resultado para alcançarmos os nossos objetivos, mesmo sabendo que se trata de um adversário muito difícil. Vamos dar tudo para ganhar diante dos nossos adeptos".