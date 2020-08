Rennes anuncia casos de Covid-19 dois dias depois de jogar com o Lille de Renato Sanches

O Rennes anunciou esta segunda-feira três novos casos positivos de covid-19 dentro da equipa profissional, que inclui o plantel de futebol e outro staff, dois dias depois de jogar com o Lille (1-1).

Quatro dias depois do primeiro caso, os novos testes detetaram três outras infeções confirmadas, com os jogadores "imediatamente isolados e colocados em quarentena".

A Liga francesa foi notificada do sucedido, com a equipa a passar a treinar em pequenos grupos isolados de si mesmos e os aprontos fechados à imprensa.

As medidas surgem com a Liga francesa já a decorrer, com o 1-1 a ter lançado a época do Rennes, que tem jogo marcado para sábado com o Montpellier.

No sábado, do lado do Lille, jogaram os portugueses José Fonte, Renato Sanches e Xeka, enquanto Tiago Djaló ficou no banco.