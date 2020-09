Rennes avança por Rui Silva

Apontado como alvo de vários clubes em Espanha, Rui Silva ganha agora um pretendente em França. Segundo o ‘Ouest-France’, o Rennes quer contratar o guarda-redes português do Granada para substituir Edouard Mendy, que se encontra em negociações com o Chelsea. Convocado por Fernando Santos para a dupla jornada da Liga das Nações, Rui Silva destacou-se na última época em que a equipa espanhola conseguiu o apuramento para a Liga Europa. O jornal francês refere que o Rennes espera encaixar 25 milhões de euros com a venda de Mendy, verba que lhe permitiria investir na aquisição do guardião luso, vinculado ao Granada até 2021. O clube espanhol, por seu lado, só aceita negociar por valores acima dos 15 milhões.