Rennes é o primeiro semi-finalista da Taça de França com um golo do ex-Sporting Raphinha

O Rennes venceu esta terça-feira por 3-0 em casa do Belfort, da quarta divisão francesa, e apurou-se para as meias-finais da Taça de França de futebol, com um golo do brasileiro ex-Sporting Raphinha.

O extremo inaugurou o marcador aos 23 minutos, antes de Niang, de penálti aos 71, e Siebatcheu, aos 90+1, completarem o resultado, mantendo os primodivisionários a defender um título que conquistaram pela terceira vez em 2018/19.

O Marselha, de André Villas-Boas, visita quarta-feira o Lyon por um lugar nas 'meias', no mesmo dia em que o Paris Saint-Germain visita o Dijon, enquanto o Saint-Étienne joga quinta em casa do Épinal.