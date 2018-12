Rennes oferece contrato até 2020 ao treinador interino

O Rennes anunciou esta quarta-feira ter oferecido um contrato até junho de 2020 ao treinador interino Julien Stephan, que pegou no comando da equipa no início de dezembro.Stephan substituiu o antigo técnico Sabri Lamouchi em 3 de dezembro depois de uma derrota caseira por 4-1 com o Estrasburgo, que deixou o clube na 14.ª posição da liga francesa e, desde então, venceu duas partidas para o campeonato e colocou o Rennes na décima posição.Em outubro, quando Thierry Henry assumiu o comando do Monaco, várias notícias apontavam para a intenção do clube do principado em recrutar Stephan para integrar a equipa técnica, algo que não se veio a concretizar.Antes de assumir a equipa principal, Stephan, 38 anos, que é filho de Guy Stephan (treinador adjunto de Didier Deschamps, quando a França venceu o Campeonato do Mundo em julho), era o treinador das reservas do Rennes.