Rennes sobe provisoriamente ao segundo posto na Liga francesa

O Rennes visitou e venceu este sábado o Reims, por 3-2, e ascendeu provisoriamente ao segundo lugar da Liga francesa, com os mesmos 56 pontos que o Marselha, ainda por jogar nesta 31.ª ronda.



Em casa do 13.º classificado, os visitantes adiantaram-se no marcador com um bis de Bourigeaud, aos 39 e 43 minutos.

Terrier ampliou a vantagem dos forasteiros, aos 58 minutos, mas dois minutos depois a equipa da casa marcou por intermédio de Busi. O Reims ainda reduziu mais a desvantagem, já aos 81 minutos, graças ao golo de Cajuste.

Ainda hoje, o líder destacado Paris Saint-Germain visita o Clermon, 17.º classificado da Ligue 1, enquanto o Marselha só domingo recebe o Montpellier, 11.º posicionado.