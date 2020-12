Rennes soma terceira vitória consecutiva e ascende ao 5.º lugar da liga francesa

O Rennes confirmou este domingo a retoma na Liga francesa e alcançou a terceira vitória seguida, por 3-0, na visita ao Lorient, penúltimo colocado, subindo ao quinto lugar da prova, em jogo da 16.ª jornada.

Depois de na ronda anterior ter batido o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, a formação comandada por Julien Stephan chegou ao triunfo com tentos de Damien da Silva, aos 23 minutos, Benjamin Bourigeaud, aos 70', e Martin Terrier, aos 76'.

O Rennes passou a somar 28 pontos, os mesmos dos marselheses, que ocupam o quarto posto e têm menos dois jogos, e ultrapassou o Montpellier, que utilizou o central português Pedro Mendes no empate 2-2 no terreno do Brest.

Um golo do alemão Kevin Volland, aos 15 minutos, assegurou a vitória do Mónaco em Dijon, por 1-0, num encontro em que o internacional português Gelson Martins foi titular nos monegascos, que estão na sétima posição.

Nos outros jogos do dia, o Bordéus venceu por 2-0 em Estrasburgo, enquanto Angers e Saint-Étienne empataram com Nantes e Nimes, respetivamente.

A jornada encerra esta noite com o duelo entre Lille (32 pontos), segundo classificado, e Paris Saint-Germain (31), terceiro, que vão lutar pela liderança, provisoriamente ocupada pelo Lyon (33).