Ricardo Gomes demitido do cargo de diretor geral do Bordéus

O antigo internacional brasileiro Ricardo Gomes foi demitido do comando técnico do Bordéus, pouco menos de seis meses depois de ter rendido Gustavo Poyet, anunciou esta terça-feira o 13.º classificado da liga francesa."Tendo em conta os resultados dececionantes da equipa profissional, os dirigentes do Bordéus chegaram a acordo com Ricardo Gomes para colocar termo às suas funções como diretor geral", pode ler-se no comunicado emitido pelos girondinos no site oficial.O antigo central brasileiro, de 54 anos, que representou o Benfica entre 1988 e 1991, e em 1995/96, tinha substituído o uruguaio Gustavo Poyet em setembro do ano passado, depois de já ter comandado o conjunto de Bordéus entre 2005 e 2007.Uma vez que Ricardo não possuía as habilitações necessárias para ser identificado como treinador no banco de suplentes, Eric Bédouet assumia o cargo na ficha de jogo, embora fosse o brasileiro a orientar a equipa.Com uma vitória nos últimos setes jogos da Liga francesa, os 'girondinos', que no domingo perderam por 1-0 com o Nantes, ocupam a 13.ª posição da 'Ligue 1', com 32 pontos.Além do Bordéus, o ex-internacional 'canarinho' orientou em França Paris Saint-Germain e Mónaco, além de vários clubes brasileiros, como Flamengo, Fluminense, São Paulo, Vasco da Gama e Botafogo.Em agosto de 2011, quando treinava os vascaínos, Ricardo Gomes, ex-central do Benfica, sofreu um acidente vascular cerebral durante o clássico com o Flamengo e só voltaria a treinar em 2015, para assumir o comando do Botafogo.