A RMC Sport vai deixar de transmitir jogos do campeonato português em França já a partir desta época, avança esta quinta-feira o 'L'Équipe'. De acordo com as informações recolhidas pelo jornal francês, o grupo Altice, que transmitia os encontros da Liga Betclic desde 2016, não vai renovar os direitos de transmissão da competição.A Liga saudita é a única, fora do país, que resta à emissora francesa, que aposta principalmente em desportos de combate, como é o caso da MMA. Ainda assim, não se sabe ainda se a RMC Sport vai renovar os direitos de transmissão do campeonato saudita.Recorde-se que Armando Pereira, número 2 da Altice e colaborador do proprietário Patrick Drah, foi detido em julho último, por alegada fraude financeira. Já esta quinta-feira, a Altice France decidiu suspender Tatiana Agova-Bregou, próxima de Armando Pereira e responsável pelos conteúdos e aquisições.