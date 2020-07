Robert Moreno despedido do Monaco

Nem sete meses depois de ter assumido o cargo, na altura em sucessão de Leonardo Jardim, o espanhol Robert Moreno foi despedido do comando da equipa técnica do Monaco. A informação foi adiantada na manhã deste sábado pelo 'L'Equipe', num artigo no qual explica a decisão tomada pela incapacidade do técnico de 42 em assumir o novo projeto do clube. De acordo com a mesma publicação, o sucessor já terá sido escolhido e trata-se do croata Niko Kovac (ex-Bayern Munique).





Segundo o 'L'Equipe', a decisão da direção terá sido comunicada esta manhã, um dia depois do encontro de preparação diante do Cercle Brugge, que os monegascos venceram por 2-0. Ao que tudo indica, esta opção surge na sequência de um crescente mal-estar entre as partes, que foi agravado pela mudança de política do clube - após a entrada em cena de Paul Mitchell como diretor desportivo -, mas que também aparece como consequência direta dos resultados menos bem conseguidos (5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas desde a sua chegada).