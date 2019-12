Robert Moreno: «Não falei com os jogadores porque tenho respeito para com Leonardo Jardim»

Robert Moreno, ex-selecionador espanhol, foi apresentado esta segunda-feira como o novo treinador do Monaco, sucedendo assim a Leonardo Jardim que foi despedido do comando da equipa monegasca.





Na conferência de imprensa, o técnico espanhol abordou a relação com Luis Enrique, atual selecionador de Espanha e com quem partilhou a equipa técnica durante vários anos, a mudança de sistema tático, a abordagem ao mercado de inverno e ainda a forma como irá comunicar com os seus jogadores."Passei nove anos maravilhosos ao seu lado [de Luis Enrique]. Só tenho que agradecer-lhe. O que aconteceu há umas semanas já é passado. Levo 28 anos como treinador. Desde os 14 que tenho estado a treinar e agora o mais importante é esta minha apresentação como treinador. O passado está aí, mas há que deixá-lo para trás", afirmou Robert Moreno, durante a sua apresentação oficial."Não irei dizê-lo em público, até porque seria uma falta de respeito para com os meus jogadores. O Monaco, como grande equipa que é, tem de estar sempre atento ao mercado e encontrar bons jogadores. Mas não vou dizer aqui que posições temos de reforçar, não vou fazê-lo em público.""O sistema não é importante. Não é uma obsessão jogar com o modelo 4x4x2. O futebol é um jogo complicado. O importante é o estilo de jogo, não onde ocupas os espaços. Vou adaptar as minhas estratégias aos meus jogadores.""Falei com todos eles, incluindo os não espanhóis. Quero ser respeitoso com tudo e todos. Não falei com os jogadores até vir para cá porque tenho respeito para com [Leonardo] Jardim. Falei com eles quando já tinha sido anunciado como treinador do Monaco."