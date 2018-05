Com 22 anos, Rony Lopes acabou de fazer a melhor época da carreira. O jovem médio-ofensivo do Monaco fechou a temporada com chave de ouro, com um bis frente ao Troyes, num triunfo que permitiu ao Monaco garantir o 2º lugar na Ligue 1. Mas, apesar dos 17 golos obtidos pelos monegascos - mais três do que no total das épocas anteriores como profissional -, isso não chegou para convencer Fernando Santos a chamá-lo para o Mundial da Rússia. Uma decisão que o esquerdino diz compreender, mesmo admitindo que tinha o sonho de estar entre os eleitos.

"Não foi uma deceção. Já não estava à espera de ser chamado. Claro que tinha aquela esperança pela época que fiz. Mas tinha noção que havia muita qualidade e que eu não fiz qualquer jogo de qualificação", sublinhou o jovem esquerdino, de 22 anos, acrescentando que, naturalmente, vai torcer pelo sucesso da Seleção Nacional na Rússia: "Sinceramente, agora vou estar a apoiar de fora e espero que Portugal faça um excelente Campeonato do Mundo."

Continuar a ler

Incluído num grupo que conta com Espanha, Marrocos e Irão, a turma das quinas apresenta-se no Mundial com o estatuto de campeã europeia. E se Rony Lopes não esconde a confiança na equipa, também alerta para a importância de entrar bem na competição. "Vamos pensar jogo a jogo. O primeiro jogo é frente à Espanha e só a partir daí é que poderemos ver o que vai acontecer. Acredito muito na nossa Seleção", frisou o internacional português que foi lançado por Fernando Santos esta temporada - presença assídua em todos os escalões de formação, o médio estreou-se na Seleção A no empate (1-1) com os Estados Unidos, em novembro.

De qualquer forma, Rony Lopes não deixou de se mostrar muito satisfeito com tudo o que fez esta temporada. "Para mim, foi uma época bastante positiva porque termina com 17 golos. Só pode ser considerada positiva. No início, tinha o objetivo de chegar aos 10 golos, e acabei com 17. Agora, vou descansar bem, pois quero fazer ainda melhor no próximo ano", adiantou, destacando o objetivo cumprido pelo Monaco: "Houve momentos bons e momentos menos bons, mas acho que fomos psicologicamente muito fortes e continuamos a lutar até ao fim, conseguindo este 2º lugar. Era o nosso objetivo desde o início. Penso que o merecemos."



Um elogio à mentalidade



Campeão francês em 2016/17 - sem Rony Lopes, que esteve cedido ao Lille -, o Monaco viveu esta época períodos complicados. Mas, depois da desilusão na Champions (ficou em último do grupo), acabou bem a Ligue 1, segurando o 2º lugar e o acesso à próxima Liga dos Campeões. "No início da época chegaram vários jogadores novos, depois houve muitas lesões e, agora, tivemos a entrada de vários jovens na equipa, mas acho que o treinador conseguiu transmitir bem a sua mentalidade e mostrou aos jogadores novos que a mentalidade da equipa é sempre lutar para ganhar. Esta mentalidade que o Monaco tem é a de vencedor e foi isso que o míster transmitiu a toda a equipa", salientou o esquerdino, referindo-se a Leonardo Jardim.





Rony Lopes nasceu no Brasil mas foi em Portugal que iniciou o seu trajeto no futebol, em Vila Nova de Poiares, onde os pais se fixaram. Passou ainda pelos escalões de formação do Benfica, de onde saltou para o Manchester City, onde se estreou como sénior com apenas 17 anos. Passou ainda pelo Lille antes de assinar pelo Monaco, que não hesitou em pagar 12 milhões de euros pelo seu passe. Mas apesar de estar há muito fora do país, o jovem jogador não deixa de acompanhar o campeonato nacional. "Penso que foi a classificação que tinha de ser. O FC Porto foi um justo vencedor, penso que fizeram uma excelente época. Depois Benfica e Sporting lutaram até ao fim e acho que o resultado final foi o correto", referiu o médio esquerdino de 22 anos sobre o desfecho da liga portuguesa.