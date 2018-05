Rony Lopes nasceu no Brasil mas foi em Portugal que iniciou o seu trajeto no futebol, em Vila Nova de Poiares, onde os pais se fixaram. Passou ainda pelos escalões de formação do Benfica, de onde saltou para o Manchester City, onde se estreou como sénior com apenas 17 anos. Passou ainda pelo Lille antes de assinar pelo Monaco, que não hesitou em pagar 12 milhões de euros pelo seu passe. Mas apesar de estar há muito fora do país, o jovem jogador não deixa de acompanhar o campeonato nacional. "Penso que foi a classificação que tinha de ser. O FC Porto foi um justo vencedor, penso que fizeram uma excelente época. Depois Benfica e Sporting lutaram até ao fim e acho que o resultado final foi o correto", referiu o médio esquerdino de 22 anos sobre o desfecho da liga portuguesa.Campeão francês em 2016/17 - sem Rony Lopes, que esteve cedido ao Lille -, o Monaco viveu esta época períodos complicados. Mas, depois da desilusão na Champions (ficou em último do grupo), acabou bem a Ligue 1, segurando o 2º lugar e o acesso à próxima Liga dos Campeões. "No início da época chegaram vários jogadores novos, depois houve muitas lesões e, agora, tivemos a entrada de vários jovens na equipa, mas acho que o treinador conseguiu transmitir bem a sua mentalidade e mostrou aos jogadores novos que a mentalidade da equipa é sempre lutar para ganhar. Esta mentalidade que o Monaco tem é a de vencedor e foi isso que o míster transmitiu a toda a equipa", salientou o esquerdino, referindo-se a Leonardo Jardim.