@Rony10Lopes est le seul joueur Rouge et Blanc à avoir disputé les 3?8? matchs de la saison en @Ligue1Conforama !!! Une première depuis Flavio Roma en 2006-07...



3?2? titularisations

1?5? buts

1?3? buts en 2018 #MACHINE pic.twitter.com/d0Cpzg4EKD — AS Monaco (@AS_Monaco) 20 de maio de 2018

2017/18 foi definitivamente a temporada de 'explosão' para Rony Lopes. Para lá dos 15 golos marcados na Ligue 1, 13 deles marcados no presente ano civil, o jovem português tornou-se também no primeiro jogador do Monaco desde 2006/07 a jogar todos os encontros do campeonato.Um feito incrível para o canhoto, especialmente tendo em conta que este tipo de registos costuma ser mais habitual em guarda-redes ou defesas do que propriamente homens da frente de ataque. De resto, refira-se que o último jogador a atuar todas as partidas numa edição da Ligue 1 foi precisamente um guarda-redes, o italiano Flavio Roma.De resto, em toda a Ligue 1 apenas mais seis jogadores foram totalistas, sendo que somente Isaaca Mbenza (avançado do Montpellier) e Renaud Cohade (médio do Metz) não são jogadores da zona mais recuada. Para lá destes, foram ainda totalistas Benjamin Lecomte (Montpellier), Baptiste Reynet (Dijon), Karl Johnsson (Guingamp) e Alban Lafont (Toulouse).

Autor: Fábio Lima