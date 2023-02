Rony Lopes: «Troyes é uma boa oportunidade para mostrar o meu futebol outra vez»

Rony Lopes destacou o momento positivo que vive no Troyes. Cedido pelo Sevilha, clube onde nunca se afirmou, ao clube francês, o jogador português reforçou que se sente feliz neste regresso à Ligue 1 (já jogou no Lille, Monaco e Nice)."Estou muito grato ao Troyes. É um clube que foi comprado pelo grupo do City. Antes de vir para cá, falei com pessoas que conhecia do tempo do Man. City. É boa oportunidade para ajudar o clube e bom para mim. Para mostrar o meu futebol outra vez. Está a correr bem, sinto-me feliz. É uma nova experiência. Um clube com grandes ambições, com o grupo City por trás. É uma cidade muito tranquila. Vivo com a minha namorada, estou bem e estou feliz", atirou Rony Lopes em entrevista à Eleven Sports.O extremo soma 4 golos e 5 assistências em 18 jogos esta época.