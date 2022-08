Rony Lopes: «Vi-me no Real Madrid, Barcelona…»

Rony Lopes, de 26 anos, estreou-se pelo Troyes na jornada passada. Mais um capítulo em França, depois de Lille, Monaco e Nice e mais um empréstimo do Sevilha, detentor do passe do jogador português. Em entrevista ao 'L'Équipe', o extremo falou sobre a carreira."As lesões prejudicaram a minha carreira. Vi-me no Real Madrid, Barcelona ou Manchester City. Acho que poderia ter chegado lá. Isso é o mais complicado", atirou Rony Lopes. O português mudou-se para o Manchester City com 15 anos, tendo feito 5 jogos na equipa principal.