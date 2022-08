Rooney 'destrói' Mbappé: «Nunca vi um ego maior do que o dele»

Wayne Rooney está impressionado com o tamanho do ego de Kylian Mbappé e, bem ao seu estilo, decidiu atirar palavras bem fortes ao internacional francês.

Em causa um gesto que chocou muita gente durante um encontro do PSG. O miúdo francês passa pelo astro argentino e parece desrespeitar o companheiro, com um toque de ombro nada bonito.

Wayne Rooney, atual treinador do DC United, da Major League Soccer, foi com tudo: "Um jogador de 23 anos lança o ombro ao Messi. Nunca vi um ego maior do que o dele em toda a minha vida. Alguém deveria lembrar o Mbappé que quando o Messi tinha 23 anos já tinha quatro Bolas de Ouro. E ninguém o via a fazer estas coisas..."