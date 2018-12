Roubaram a casa de Thiago Silva em Paris e o prejuízo ascende a 1 milhão de euros

A casa de Thiago Silva em Paris foi assaltada sábado à noite, enquando o jogador do PSG defrontava o Nantes, no Parque dos Príncipes. A notícia foi avançada pelo 'L'Équipe' este domingo.Segundo informações recolhidas pelo jornal francês, da residência do brasileiro, localizada num seleto bairro junto ao rio Sena, desapareceram diversas joias, bem como um relógio de luxo avaliado em 600 mil euros. Ao todo os larápios terão levado bens avaliados em 1 milhão de euros.O alerta foi dado por volta das 2 da manhã deste domingo e as autoridades estão a investigar o sucedido. A mulher do jogador, Isabele da Silva, estava ausente, no Rio de Janeiro.