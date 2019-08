Ruben Aguilar reforça Monaco de Leonardo Jardim

Mais um reforço para Leonardo Jardim. Ruben Aguilar, defesa francês, assinou esta terça-feira um contrato válido para as próximas cinco temporadas com o Monaco. O jogador, de 26 anos, chega proveniente do Montpellier, clube que representou nas últimas duas temporadas.





L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Ruben Aguilar en provenance de Montpellier. L’arrière latéral s’engage pour 5? saisons



"Estou muito feliz por vir para o AS Monaco. O clube tem a ambição de luar por títulos, é um novo desafio na minha carreira. Vou trabalhar muito para dar este novo passo e ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos", revelou o defesa francês, em declarações prestadas aos órgão de comunicação do clube monegasco.