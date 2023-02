Rui Almeida deixa o comando técnico do Chamois Niortais

Rui Almeida, de 53 anos, rescindiu por mútuo acordo o contrato que o ligava ao Chamois Niortais da Ligue 2 francesa.De acordo com as informações recolhidas por Record, o treinador português deu o primeiro passo rumo à saída por estar em desacordo com a política seguida pelo clube neste mercado de transferências, onde foram feitas apenas duas contratações, uma por empréstimo e outra a custo zero, apesar da situação delicada na tabela classificativa.Rui Almeida tinha chegado ao clube em setembro do ano passado e, agora, está livre para abraçar outro projeto. Em Portugal, como treinador principal, orientou o Gil Vicente em 2020/21, mas já tem um vasto trajeto em terras gaulesas, ao comando de Red Star, Bastia, Troyes e Caen.