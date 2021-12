Rummenigge elogia Luís Campos

Em entrevista ao diário germânico ‘Bild’, Karl-Heinz Rummenigge abordou o momento do futebol mundial e aproveitou para deixar rasgados elogios a Luís Campos."É um homem pouco conhecido na Alemanha, mas eu conheço-o há algum tempo. É o melhor diretor-desportivo do Mundo. Nos tempos áureos do Monaco contratou jogadores como Mbappé, Falcão, Fabinho, Martial ou Bernardo Silva, jogadores que naquela época fizeram do Mónaco campeão. E foram vendidos por muito dinheiro...", frisou o ex-dirigente do Bayern.