Saída de Antero Henrique pode ditar adeus de Neymar ao Paris SG

A nova temporada poderá assistir a uma verdadeira revolução no Paris SG e Antero Henrique pode ser um dos atores principais nesse 'filme'. É que, segundo aponta o programa 'Telefoot', a possível saída do português do cargo de diretor desportivo poderá levar também ao adeus de Neymar ao emblema da capital francesa, já que o brasileiro entende que uma troca na direção desportiva provocaria também uma mudança na aposta do clube no que a figuras diz respeito.No entender de Neymar, a saída de Antero e a entrada de Leonardo para o seu lugar serviria, então, para mudar o foco e aposta comercial para Kylian Mbappé, algo que não agrada ao dianteiro brasileiro, que ao cabo de duas temporadas no clube da capital francesa acabou por não conseguir aquilo que pretendia, nomeadamente na Liga dos Campeões.E, caso se confirme a saída, para onde seguiria Neymar? Ainda que não seja direto na informação, o 'Telefoot' aponta Real Madrid e Barcelona como os clubes favoritos a garantir o concurso do brasileiro de 27 anos, que em 2017/18 trocou precisamente os catalães pelo clube francês a troco de 222 milhões de euros.