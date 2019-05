Saint-Étienne perde com Montpellier e perde possibilidade de subir ao 3.º lugar

O Saint-Étienne perdeu esta sexta-feira na receção ao Montpellier por 1-0, na 36.ª jornada da Liga francesa, e desperdiçou oportunidade de subir, provisoriamente, ao terceiro lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.Um golo do avançado Gaetan Laborde, aos 64 minutos, valeu os três pontos ao Montpellier e constituiu um forte revés para o Saint-Étienne, que alimenta expectativas de chegar ao terceiro lugar, que dá acesso à fase de qualificação da Liga dos Campeões.O Montpellier ficou reduzido a 10 jogadores a partir dos 53 minutos, na sequência da expulsão do defesa Daniel Congre, mas, nove minutos depois, aos 62, o Saint-Étienne esbanjou essa superioridade numérica quando Remy Cabella viu o segundo cartão amarelo e teve de abandonar o relvado.Um dos melhores jogadores em campo foi o central e internacional português Pedro Mendes, que alinhou durante 90 minutos no eixo da defesa do Montpellier.Com este resultado na abertura da 36.ª jornada, o Saint-Étienne manteve o quarto posto, com 62 pontos, e não conseguiu ultrapassar o Olympique Lyon, que só entra em ação no domingo no Velódrome, frente ao Marselha, e que soma 63, enquanto o Montpellier seque no quinto lugar, com 58.