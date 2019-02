Saint-Étienne vence Estrasburgo e mantém lugar europeu

O Saint-Étienne venceu esta quarta-feira por 2-1 o Estrasburgo e segurou um dos lugares europeus, enquanto o Nantes bateu por 1-0 o aflito Caen, em jogos em atraso da 23.ª jornada da liga francesa.Os verts, que vinham de três partidas sem vencer no campeonato, ganharam vantagem na primeira parte, com golos do esloveno Robert Beric, aos quatro minutos, e Loic Perrin, aos 27, tendo o cabo-verdiano Nuno da Costa reduzido para os visitantes, aos 73.Com este triunfo, o Saint-Étienne manteve o quarto posto, com 40 pontos, embora tenha mais um jogo que o Montpellier, que é quinto, com 37, enquanto o Estrasburgo, que tinha a possibilidade de ultrapassar o adversário de hoje, caiu para nono, com 35.No outro jogo em atraso da ronda 23, o Nantes, com o central português Edgar Ié a titular, passou por dificuldades na visita a Caen, desde logo devido à expulsão do brasileiro Andrei Girotto ainda na primeira parte, aos 35 minutos.Contudo, os canários não só resistiram com 10 elementos, como chegaram à vitória aos 80 minutos, graças a uma grande penalidade convertida pelo capitão Valentin Rongier.A vitória permitiu ao Nantes subir ao 14.º lugar, com 27 pontos, ao passo que o Caen somou o sexto encontro seguido sem vencer e continua no 19.º e penúltimo posto, com 18.