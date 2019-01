Saint-Étienne vence Guingamp e iguala Lyon no terceiro lugar

O Saint-Étienne venceu este sábado por 1-0 no recinto do Guingamp, em jogo da 20.ª jornada da Liga francesa, e igualou o Lyon no terceiro lugar.Depois do empate do Lyon com o Reims (1-1), um golo do tunisino Khazri logo aos seis minutos decidiu o encontro para os forasteiros, com a equipa da casa, em que Pedro Rebocho foi titular, a continuar no 20.º e último lugar com 11 pontos, a sete dos lugares de permanência.A formação de Jean-Louis Gasset é quarta classificada com 33 pontos, os mesmos do Lyon e mais três do que o quinto, o Montpellier, que só joga no domingo, enquanto o Marselha, que tem menos três jogos, é sétimo com 27.Já o Nice subiu ao sexto lugar, com 29 pontos, ao vencer em casa o Bordéus, com um golo de penálti de Saint-Maximin aos 16 minutos, deixando os adversários no 13.º posto, com 22.