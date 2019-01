Saint-Étienne vence Marselha e isola-se no terceiro lugar

O Saint-Etienne isolou-se esta quarta-feira no terceiro lugar da liga francesa, ao vencer o Marselha, por 2-1, em jogo em atraso da 17.ª jornada, e beneficiar do empate do Lyon em Toulouse.Com Rolando em campo, o Marselha adiantou-se no marcador aos 16 minutos, por Strootman, mas Khazri bisou, aos 59 e 88 (penálti), e deu o triunfo aos verdes.Em Toulouse, o Lyon conseguiu recuperar um ponto, depois de ter entrado nos 15 minutos finais a perder por 2-0, graças a um bis de Durmaz (12 e 74), com o segundo golo a ser marcado de grande penalidade.Com o guarda-redes Anthony Lopes no onze, o Lyon chegou à igualdade, com golos de Dembele (75) e Fekir (87).Estes resultados permitiram ao Saint-Etienne isolar-se no terceiro posto, a um do Lille, e com mais dois do que o Lyon. O Paris Saint-Germain lidera com 13 pontos de avanço sobre o Lille e menos dois jogos.Num reencontro entre dois antigos colegas no Arsenal e na seleção francesa, agora como treinadores, o Mónaco, de Thierry Henry, e o Nice, de Patrick Vieira, empataram a um golo no Principado, numa partida em que os visitantes jogaram em desvantagem numérica toda a segunda parte e desperdiçaram um penálti.Nos outros encontros do dia, o Nimes derrotou o Nantes, por 1-0, e o Guingamp venceu na receção ao Rennes, por 2-1, num jogo da 18.ª jornada, em que Pedro Rebocho assistou para o primeiro golo da equipa da casa.