Paris SG com massa salarial recorde esta temporada: é mais de um terço de toda a Ligue 1

A massa salarial atinge um valor-recorde nesta temporada. Segundo o jornal 'L'Équipe', o Paris Saint-Germain vai desembolsar 629 milhões de euros esta temporada para pagar os salários aos funcionários, um número que inclui valores desembolsados no futebol, andebol e judo.De acordo com a mesma fonte, os encargos com renumerações representam 37 por cento de todas as desembolsadas pela Ligue 1, que cifram em 1,73 mil milhões de euros em 2021/22.Este valor atribuído ao PSG irá ser revisto em baixa, segundo o próprio clube, para 585 milhões de euros.