Seleção francesa à espera de Mbappé

A França recebe amanhã a Moldávia, que ainda só arrecadou três pontos na qualificação para o Euro’2020, e o selecionador Didier Deschamps não pretende facilitar num jogo em que não deve encontrar grandes dificuldades. O técnico, de 51 anos, fez uma primeira análise ao duelo no Stade de France e garantiu que não irá correr riscos com qualquer jogador, incluindo Kylian Mbappé, que está em dúvida para o encontro.





"Ele treinou-se bem, mas ainda temos de ver como vai ser. O Mbappé não foi opção no último jogo do PSG [vitória por 2-1 em Brest] e não podemos arriscar. Mas conto com os melhores", disse Deschamps, que abordou opções para o futuro na seleção: "Tenho visto o Martial a jogar e conto com ele. Só ele sabe se quer vir à seleção. Já o Marcus Thuram [avançado do B. M’Gladbach e filho de Lilian Thuram] tem sido observado e o nome do pai não interessa". Além disso, Deschamps referiu que Mbappé "devia ir ao Jogos Olímpicos no Japão".

Ainda no Grupo H, a Turquia recebe a Islândia e o selecionador Senol Günes foi claro: "Basta um ponto para irmos ao Euro, mas só penso em vitórias."