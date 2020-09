Sergio Rico deixa Sevilha e assina em definitivo pelo PSG até 2024

Sergio Rico transferiu-se a título definitivo para o Paris Saint-Germain, clube que representou por empréstimo do Sevilha na temporada passada, tendo assinado um contrato até 2024, informaram este sábado os dois clubes.





O guarda-redes, de 27 anos, cumpriu toda a formação no clube espanhol, atual campeão da Liga Europa, e fez a estreia pela equipa principal em setembro de 2014, mantendo-se com o estatuto de habitual titular até ser cedido pela primeira vez, em 2018/19, aos ingleses do Fulham.

No campeão francês, Rico foi opção em apenas 10 jogos, uma vez que Keylor Navas foi quase sempre a primeira escolha, mas, ainda assim, acabou por ter um contributo importante na inédita final a 8 da Liga dos Campeões, disputada em Lisboa, quando substituiu o costa-riquenho nos quartos de final e nas meias-finais.