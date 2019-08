Slimani faz testes médicos para assinar pelo Monaco

Islam Slimani, o avançado que estava na mira do Sporting, está esta terça-feira no Monaco a realizar testes médicos para assinar com a equipa de Leonardo Jardim, segundo avança a imprensa francesa. A oficialização do negócio deve acontecer nas próximas horas.O jogador argelino deverá mudar-se para o principado por empréstimo do Leicester, um acordo que deve incluir a opção de compra, segundo as mesmas fontes. Slimani é o escolhido para render Radamael Falcão, que estará de saída do clube francês.Recorde-se queo regresso do avançado a Alvalade, mas ono Leicester - quase 6 milhões de euros por época - constitui um impedimento de peso.