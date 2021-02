Sochaux causa surpresa ao afastar Saint-Étienne da Taça de França

O secundário Sochaux causou esta quinta-feira surpresa ao eliminar o Saint-Étienne (1-0), finalista da edição passada, enquanto o Angers afastou o Rennes (2-1), avançando para os 16 avos de final da Taça de França.

O ponta de lança marfinense Chris Bedia, logo aos cinco minutos, anotou o único golo do encontro disputado em Montbéliard, suficiente para oitavo classificado do segundo escalão seguir para a próxima fase.

Sem o avançado português Mathias Lage, o Angers resolveu a eliminatória em 14 minutos, com um 'bis' do defesa Angelo Fulgini, que abriu o marcador, à passagem do minuto quatro, instantes antes de 'bisar' e ser decisivo, perante um adversário que ainda encurtou distâncias, pelos pés de Sehrou Guirassy (53).