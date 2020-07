Sonhar não paga imposto: Marselha quer juntar Zidane e Ronaldo

A aquisição do Marselha por parte do franco-tunisino Mohamed Ayachi Ajroudi está em marcha e, por isso, o futuro dono do histórico emblema francês tem sido muito requisitado para entrevistas.

Numa delas, o engenheiro destacou que quer levar o clube ao mais alto nível e, por isso, reagiu assim quando confrontado com a possibilidade de levar Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo para o emblema gaulês: "Ronaldo é um dos jogadores que nunca esquecerei na minha vida. Agrada-me muito pelo empenho e disciplina que tem. Encarna tudo isso de forma perfeita. Se sonho em levá-lo para o Marselha? Tudo é possível nesta vida. Seria um sonho tornado realidade."

Recorde-se que Zidane, que assim poderá substituir o português André Villas-Boas no posto, é um desejo antigo do Marselha, que já em 2015 o viu como perfeito para ocupar o lugar deixado então vago por Marcelo Bielsa. O antigo internacional francês nasceu precisamente em Marselha e é um ídolo na cidade.