«Sou um kart campeão do Mundo»: a resposta de Giroud à provocação de Benzema

A polémica entre Karim Benzema e Olivier Giroud sobe de tom. O avançado do Chelsea não perdeu tempo a responder à provocação do dianteiro do Real Madrid e, em declarações à 'Befoot', deixou um pequeno lembrete ao compatriota.





"Sou um kart? Sou um kart campeão do Mundo", atirou o internacional francês, que tem sido escolha certa de Didier Deschamps para a frente de ataque da seleção gaulesa - tendo estado presente na conquista do título mundial de 2018 -, ao contrário do ponta-de-lança dos blancos, que não veste a camisola do seu país desde 2015, logo após a polémica em torno do 'caso Valbuena'.