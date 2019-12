Supremo Tribunal francês rejeita recurso de Benzema no caso Valbuena

O Supremo Tribunal de França recusou esta segunda-feira o recurso apresentado por Karim Benzema, no caso Valbuena, no qual o futebolista do Real Madrid enfrenta acusações de chantagem.





Benzema alegava que os investigadores tinham ultrapassado os limites legítimos para obter provas de suas implicações, situação com a qual que os magistrados da mais alta instância judicial não concordaram.