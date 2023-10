Surpresa em Paris: Mbappé não é o jogador que vende mais camisolas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Paris SG é uma verdadeira constelação de estrelas e um dos clubes que melhor potencia os seus craques em termos comerciais. Inevitavelmente, a venda de camisolas é sempre um ponto de análise interessante, de forma a medir o pulso aos adeptos e entender quem é o verdadeiro 'rei' do plantel.

E, à distância, o adepto mais incauto certamente apostaria todas as fichas em Kylian Mbappé, super estrela francesa que apesar da novela do 'vai, não vai' para o Real Madrid, é visto por todos como o jogador mais relevante do grupo gaulês.

A verdade é que, como destaca o jornalista Abdellah Boulma, o líder da venda de camisolas do PSG é Lee Kang-in, o sul-coreano que chegou ao Parque dos Príncipes proveniente do Maiorca a troco de 22 milhões de euros, a 8 de julho de 2023. Mbappé surge em segundo lugar.