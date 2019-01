Taça de França: Lille avança e Monaco fica pelo caminho

O Lille, segundo classificação da Liga francesa, sofreu esta terça-feira para afastar fora o modesto Sete, dos distritais, por 1-0, enquanto o Monaco continuou o seu calvário ao ser afastado em casa com clube secundário.Com José Fonte e Xeka no onze e Rui Fonte, que entrou aos 74', e Rafael Leão no banco, o Lille foi bem-sucedido com um tento solitário do avançado Jonathan Bamba, aos 47'.Rony Lopes foi titular no Monaco, penúltimo do campeonato, que continua a época de pesadelo e caiu em casa 1-3 frente ao Metz, que lidera a segunda divisão.O Guingamp de Pedro Rebocho precisou de prolongamento para se impor, por 2-1, em casa do Nancy, em jogo que opôs os lanterna-vermelha das principais divisões do futebol gaulês.Entre equipas da segunda metade da classificação, o Toulouse afastou o Reims no desempate por penáltis (4-3), depois de empate a dois no tempo regulamentar e 3-3 no prolongamento.Nos jogos de quarta-feira destaque para o Paris Saint-Germain, líder isolado do campeonato, que recebe o Estrasburgo, quinto, bem como Saint-Étienne com o Dijon, respetivamente quarto e 18.º.