Taça de França: Paris SG precisou do prolongamento para afastar equipa da Terceira Divisão

Não houve surpresa no desfecho da eliminatória, pois o Paris SG confirmou o seu favoritismo e avançou para os quartos-de-final da Taça de França, mas o que não se esperava era que os homens da capital tivessem de levar o encontro a prolongamento para levar de vencido o modesto Villefranche, da National 1, o terceiro escalão do futebol francês, que neste encontro atuou no Groupama Stadium, a casa do Lyon.13.º colocado do seu campeonato, o Villefranche não se atemorizou diante de um PSG a atuar perto da máxima força (apenas Mbappé e Cavani foram suplentes) e vendeu muito cara a derrota, cedendo apenas no tempo extra e aí acusando claramente o cansaço. Sofreu três golos nessa fase do encontro, marcados por Julian Draxler (102'), Moussa Diaby (113') e Edinson Cavani (119'), e disse adeus à prova, isto depois de uma campanha que certamente será para recordar.