Thiago Motta, jogador que terminou a carreira após atuar esta época pela última vez no Paris Saint-Germain, acredita que Neymar vai continuar no clube francês e diz mesmo que não faria sentido o avançado mudar-se para o Real Madrid."Neymar é capaz de tomar as suas próprias decisões. Posso estar enganado, mas é assim que o vejo. Acho que vai continuar no PSG na próxima temporada. Vamos ouvindo falar do Real Madrid, mas o que ia ele fazer para lá? O Real acaba de ganhar três Champions consecutivas. Qual era o desafio para Neymar ali? Se me pedir um conselho, vou dizer-lhe para não ir para o Real. O verdadeiro desafio do Neymar é ganhar a Liga dos Campeões com o PSG", referiu Motta ao 'Le Parisien'.O italo-brasileiro confessou ainda que era fácil notar o estado de espírito do agora ex-colega nos treinos: "Ele precisa de estar feliz para também o ser dentro de campo. Quando está tudo bem, sorri, dança, mete música. Mas por vezes vi-o chegar de manhã e dizia-me: 'hoje vai ser difícil'. Coisas que noutros podem passar despercebidas, mas nele notam-se logo porque todos lhe prestam atenção".

Autor: Luís Miroto Simões