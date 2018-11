Thiago Motta quer revolucionar futebol com uma tática em 2-7-2

Thiago Motta pendurou as botas a época transata ao serviço do PSG, mas a sua ligação ao mundo do futebol continua agora como treinador. O antigo médio é agora técnico da equipa de sub-19 dos parisienses e promete revolucionar o mundo do futebol como uma tática em 2-7-2."A minha ideia de jogo é ofensiva. Uma equipa curta, que mande na partida, pressão alta e muita mobilidade com e sem bola. Quero que o jogador tenha a bola, tenha três ou quatro soluções e dois companheiros perto para o ajudar. Não gosto dos números relacionados com as zonas do campo, porque enganam", começou por dizer em entrevista à 'Gazzetta dello Sport'.O antigo médio defensivo foi treinado ao longo da sua carreira por treinadores como Van Gaal, José Mourinho, Frank Rijkaard ou Carlo Ancelotti, mas quer deixar a sua marca pessoal no futebol."Podes ser super ofensivo com o 5-3-2 e defensivo com o 4-3-3. Depende da qualidade dos jogadores. Há pouco tempo tive um jogo em que os dois laterais da temporada passada jogavam como 9 e 10. Isto não significa que não gostasse de ter gente como Samuel ou Chiellini, defesas natos. Para mim, contando da direita para a esquerda, podia ser um 2-7-2. O guarda-redes conto-o nos sete do meio-campo. Para mim o avançado é o primeiro defesa e o guarda-redes o primeiro avançado. O guarda-redes é quem começa a jogada, com o pé, e os avançados os primeiros que têm de fazer a pressão para recuperar a bola", justificou.